Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Lars Eidinger zu Gast und das Anti-Raucher-Experiment

ProSiebenStaffel 2024Folge 2vom 20.02.2024
55 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Die Gerüchte sind wahr: Premium-Schauspieler Lars Eidinger und Grammy-Nominee Noah Kahan beehren Late Night Berlin diese Woche mit ihrer Präsenz! Außerdem hat Klaas zwei firmeninterne Projekte mitgebracht: seinem Mitarbeiter Leon das Rauchen abgewöhnen und mit Sabine den Smoothie-Case lösen.

