Lars Eidinger zu Gast und das Anti-Raucher-ExperimentJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 2: Lars Eidinger zu Gast und das Anti-Raucher-Experiment
55 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Die Gerüchte sind wahr: Premium-Schauspieler Lars Eidinger und Grammy-Nominee Noah Kahan beehren Late Night Berlin diese Woche mit ihrer Präsenz! Außerdem hat Klaas zwei firmeninterne Projekte mitgebracht: seinem Mitarbeiter Leon das Rauchen abgewöhnen und mit Sabine den Smoothie-Case lösen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben