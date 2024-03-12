Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor und Joko zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 5: Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor und Joko zu Gast
53 Min.
Folge vom 12.03.2024
Ab 12
Was erstmal aussieht wie eine Zusatzfolge „Wer stiehlt mir die Show“, ist in Wirklichkeit eine exzellente Ausgabe von Late Night Berlin, bei der Joko Winterscheidt, Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut zu Gast sind. Außerdem war Klaas als Retter des Rechts (okay, der StVO) unterwegs und ein Überraschungsgast stiehlt allen die Show.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© ProSieben