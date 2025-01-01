Staffel 1Folge 1
Lenßen übernimmt
Folge 1: Zuhause in Not
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen und sein Team erhalten den Hilferuf der verzweifelten Mutter Andrea (47), die mit ihrer Familie zwangsgeräumt wurde und jetzt mit den Kindern auf der Straße sitzt. Ingo findet heraus, dass Andreas' Ehemann Kai (51) ein trauriges Geheimnis hütet. Das Zuhause seiner Familie scheint für immer verloren. Doch Ingo Lenßen und sein Team geben nicht auf, die verzweifelte Familie vor der drohenden Obdachlosigkeit zu retten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1