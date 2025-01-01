Staffel 1Folge 8
Lenßen übernimmt
Folge 8: Sauber drauf
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen und sein Team erhalten einen Notruf des verzweifelten Ehepaars Simone (42) und Arno (44), deren 16-jähriger Sohn Sascha seinen Mathematiklehrer geschlagen hat und jetzt der Schule verwiesen werden soll. Saschas Motiv bleibt vorerst im Dunkeln. Doch als Ingo und John in Saschas Schule recherchieren, haben sie einen beunruhigenden Verdacht. Sollte sich Ingos und Johns Vermutung bestätigen, steckt der Teenager tatsächlich in großen Schwierigkeiten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1