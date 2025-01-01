Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 18
Das Hurenkomplott

Folge 18: Das Hurenkomplott

23 Min.Ab 12

Leon (35) findet sich nach seinem Junggesellenabschied in der Ausnüchterungszelle der Polizei wieder und wird der Zechprellerei in einem Bordell bezichtigt. Er schwört jedoch, niemals Sex in dem Bordell gehabt zu haben. Doch dann erhält seine Braut Marie (30) Sexfotos von Leon und einer Prostituierten und sagt daraufhin enttäuscht die Hochzeit ab. Alles spricht gegen den verzweifelten Bräutigam - nur Ingo Lenßen stört sich an einigen Ungereimtheiten.

