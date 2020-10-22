Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 22.10.2020
Der Schwiegerhorror

Folge 17: Der Schwiegerhorror

23 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Ingo wird von der schwangeren Susi (33) um Hilfe gebeten, die an ihrer Schwiegermutter Marianne (59) verzweifelt. Diese hat sich nämlich bei Susi zuhause eingenistet. Ingo versucht, zu vermitteln, doch er scheitert an der sturen Marianne. Auch Susis Ehemann Ralf (35) steht zu seiner Mutter. Enttäuscht von Ralf zieht Susi mit den gemeinsamen Kindern aus. Die Familie scheint endgültig zerbrochen. Doch dann kommt Ingo hinter das miese Spiel der Schwiegermutter.

