Staffel 1Folge 11
Lenßen übernimmt
Folge 11: Gesprengte Hochzeit
23 Min.Ab 12
Braut Leni (26) wird mitten in der Trauung von ihrem Bräutigam Marcel (28) für eine andere Frau stehen gelassen, die das Standesamt stürmt. Lenis Vater Dieter (54) schaltet umgehend Ingo Lenßen ein, um die gerade geschlossene Ehe seiner geschockten Tochter annullieren zu lassen. Als Ingo sich auf die Suche nach dem Bräutigam macht, stößt er auf ein Netz von Lügen. Ihn beschleicht das ungute Gefühl, dass Marcel nicht der ist, für den er sich ausgibt.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
12
