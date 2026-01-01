Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 11
Gesprengte Hochzeit

Gesprengte HochzeitJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 11: Gesprengte Hochzeit

23 Min.Ab 12

Braut Leni (26) wird mitten in der Trauung von ihrem Bräutigam Marcel (28) für eine andere Frau stehen gelassen, die das Standesamt stürmt. Lenis Vater Dieter (54) schaltet umgehend Ingo Lenßen ein, um die gerade geschlossene Ehe seiner geschockten Tochter annullieren zu lassen. Als Ingo sich auf die Suche nach dem Bräutigam macht, stößt er auf ein Netz von Lügen. Ihn beschleicht das ungute Gefühl, dass Marcel nicht der ist, für den er sich ausgibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen