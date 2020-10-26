Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 26.10.2020
Ängste einer Mutter

Ängste einer MutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 7: Ängste einer Mutter

23 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12

Ingo Lenßens ehemalige Mandantin Ramona (40) hat erfahren, dass ihre Tochter Leonie (19) erneut beim Klauen erwischt wurde und ihr als Wiederholungstäterin im schlimmsten Fall Gefängnis droht. Ramona ist überzeugt, dass Leonies zwielichtiger Freund Peer (21) dahintersteckt. Als Ingo Kontakt zu Leonie aufnimmt, überschlagen sich die Ereignisse und er kommt Leonies wohl gehütetem Geheimnis auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen