Staffel 1Folge 19
Lenßen übernimmt
Folge 19: Ohne Erinnerung
23 Min.Ab 12
Dana (39) wurde nach einem Bar-Besuch vermutlich unter K.o.-Tropfen gesetzt und vergewaltigt, doch sie will nicht zur Polizei gehen. Ihre Schwester Regina (44) bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Ingo schafft es, dass Dana bei einer Untersuchung die Spuren sichern lässt und im Anschluss Anzeige bei der Polizei erstattet. Ingo und sein Team setzen nun alles daran, den Vergewaltiger zu finden und dingfest zu machen.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1