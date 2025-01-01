Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 4
Zwischen den Fronten

Folge 4: Zwischen den Fronten

22 Min.Ab 12

Die besorgte Tanja (35) befürchtet, dass ihr Ex-Mann Markus (38) mit ihrer gemeinsamen Tochter Anna (8) verschwunden ist. Schon seit der Trennung hält sich der Vater nicht an das vereinbarte Umgangsrecht. Ingo Lenßen gelingt es, den flüchtigen Vater mit der kleinen Anna wiederzufinden. Ihm wird klar, dass das zerstrittene Elternpaar zum Kindeswohl eine friedliche Umgangsregelung finden muss. Doch kurz darauf ist die kleine Anna erneut verschwunden.

