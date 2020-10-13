Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 13.10.2020
Der verlorene Sohn

Lenßen übernimmt

Folge 14: Der verlorene Sohn

23 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12

Milo (13) hat einen Kiosk überfallen und sucht auf der Flucht vor der Polizei Schutz bei seinem Boxtrainer John. Ingo Lenßen und John vermuten, dass Milo aufgrund seiner Strafunmündigkeit von einer Straßengang für deren Überfälle ausgenutzt wird. Doch Milo hält an seinen falschen Freunden fest. Als Ingo und John sich gegen die Gang stellen, bekommen sie die Härte der Straße selbst zu spüren.

