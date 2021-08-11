Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 10vom 11.08.2021
23 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 12

Bettina Armbruster (35) ist verzweifelt. Ihre Tochter Mia (15) ist ihr entglitten! Seit 2 Jahren schwänzt sie die Schule, sodass sie zu einem Jugendarrest verurteilt wurde. Die Mutter zahlt dazu noch ein Bußgeld von 2.500 Euro ab und jetzt droht Mia eine Anklage wegen Ladendiebstahl ...

