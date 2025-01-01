Staffel 2Folge 9
Netz der LügenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 9: Netz der Lügen
23 Min.Ab 12
Der 40-jährigen Heike Lesch wird vorgeworfen, mehrere Rechnungen und Verfahrenskosten im Wert von 10.000 Euro nicht beglichen zu haben. Sie bittet Ingo Lenßen, den Irrtum aufzudecken und ihre Unschuld zu beweisen. Handelt es sich hier um Identitätsbetrug?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1