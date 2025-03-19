Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 15vom 19.03.2025
Die Hartz-IV-Falle

Die Hartz-IV-FalleJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 15: Die Hartz-IV-Falle

23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Julia Hofmann (34) um juristische Hilfe gebeten. Ihr Mann Tobias Hofmann (35) hat seinen Sachbearbeiter im Jobcenter angegriffen, weil dieser ihm vorwirft, faul zu sein und damit kein Anrecht auf seine Leistungen zu haben. Als Ingo Lenßen mit dem Sachbearbeiter kein vermittelndes Gespräch führen kann, schickt er Assistentin Sarah Grüner undercover ins Jobcenter. Sie findet vor Ort erschreckende Hinweise.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen