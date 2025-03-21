Staffel 2Folge 19vom 21.03.2025
Lenßen übernimmt
Folge 19: Nackter Wahnsinn
23 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von der aufgebrachten Steffi Müller (43) gerufen. Sie und ihr Mann bewohnen mit einem befreundeten Paar ein Haus zur Miete. Seit Kurzem tauchen die Nachbarn Nina (42) und Tommy Leuschen (43) nackt im Gemeinschaftsgarten auf und gefährden Steffi Müllers Job als Tagesmutter.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1