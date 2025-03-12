Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 12.03.2025
Verrückte Zeiten

Verrückte ZeitenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 5: Verrückte Zeiten

23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Rentnerin Renate Brunner (66) wird von ihrem Umfeld für dement erklärt und soll ins Heim. Nur Enkelin Christine Brunner (22) glaubt an den klaren Verstand ihrer Oma und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Der Anwalt versucht, die Familie davon zu überzeugen, dass die Rentnerin weiterhin in ihrer geliebten Datsche wohnen kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen