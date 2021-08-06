Staffel 2Folge 12vom 06.08.2021
In schlechter GesellschaftJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 12: In schlechter Gesellschaft
23 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12
Ingo Lenßen wird von der besorgten Bettina Raabe (42) um Hilfe gebeten. Ihr Sohn Sebastian Raabe (16) ist bei ihrer Arbeitgeberin Stefanie Caspary (36) eingebrochen. Nun hat die Mutter ihren Putzjob verloren und ihr Sohn ein Ermittlungsverfahren am Hals. Team Lenßen entdeckt Videoaufzeichnungen vom Tatort mit einem weiteren Jugendlichen, der aus dem Haus flieht. Doch Sebastian weigert sich, den Jungen zu identifizieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1