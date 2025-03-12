Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 12.03.2025
Wir gehören zusammen

Wir gehören zusammenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 6: Wir gehören zusammen

23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Ingo Lenßen und sein Team erhalten einen Notruf der verzweifelten Jill Möller (21). Ihre jüngeren Geschwister Mia Möller (9) und Ben Möller (7) wurden beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt, da sie bei der alkoholkranken Mutter Moni Möller und ihrem neuen Freund vernachlässigt werden. Der Anwalt kämpft für die Vormundschaft der erwachsenen Schwester. Doch das rücksichtslose Paar schafft es, dem Jugendamt vorzugaukeln, dass es den Kindern zuhause gut geht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen