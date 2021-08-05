Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 05.08.2021
Die Autobumser

Die AutobumserJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 8: Die Autobumser

23 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12

Jule Saar (33) hatte im Beisein ihrer Tochter (8) einen Autounfall. Am Unfallort wurde sie zu einem Schuldeingeständnis gedrängt, obwohl sie Ingo Lenßen beteuert, dass der Unfallgegner ihr die Vorfahrt überlassen hat. Trotz der aussichtslosen Lage versucht der Anwalt mit dem Unfallgegner zu verhandeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen