Staffel 2Folge 8vom 05.08.2021
Die AutobumserJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 8: Die Autobumser
23 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12
Jule Saar (33) hatte im Beisein ihrer Tochter (8) einen Autounfall. Am Unfallort wurde sie zu einem Schuldeingeständnis gedrängt, obwohl sie Ingo Lenßen beteuert, dass der Unfallgegner ihr die Vorfahrt überlassen hat. Trotz der aussichtslosen Lage versucht der Anwalt mit dem Unfallgegner zu verhandeln.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1