Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 16vom 17.08.2021
Betrug mit der Einsamkeit

Betrug mit der EinsamkeitJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 16: Betrug mit der Einsamkeit

23 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12

Clara Berg (29) sucht hilflos nach Rat, wie sie ihre Mutter vor einer Internetbekanntschaft schützen kann. Die 49-jährige Heidrun Berg hat einen Schiffskapitän auf einer Online-Partnervermittlung kennengelernt und sich verliebt. Für einen gemeinsamen Urlaub in den USA hat Heidrun Berg dem Fremden Geld überwiesen, doch das Flugticket kam nie an. Team Lenßen findet heraus, dass die Frau für ihre vermeintliche Liebe ihre gesamte Existenz aufs Spiel setzt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen