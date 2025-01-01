Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 27
23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird von Tanja Ebert (44) gerufen, weil ihrer Mutter Helga Falke (71) Ladendiebstahl im Supermarkt vorgeworfen wird. Das Team Lenßen wird vor Ort mit belastenden Videoaufzeichnungen konfrontiert, auf denen die Oma klaut. Droht der Seniorin jetzt die Haft?

