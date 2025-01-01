Staffel 2Folge 27
Zum sterben zu vielJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 27: Zum sterben zu viel
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird von Tanja Ebert (44) gerufen, weil ihrer Mutter Helga Falke (71) Ladendiebstahl im Supermarkt vorgeworfen wird. Das Team Lenßen wird vor Ort mit belastenden Videoaufzeichnungen konfrontiert, auf denen die Oma klaut. Droht der Seniorin jetzt die Haft?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1