Lenßen übernimmt

Staffel 2Folge 28
Miet-Sauerei

Miet-SauereiJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 28: Miet-Sauerei

23 Min.Ab 12

Ein junges Paar hat finanzielle Schwierigkeiten, da es in zwei Mietverträgen steckt. Ehemann Jonas Brandle (38) wendet sich heimlich an Ingo Lenßen, sodass seine hochschwangere Frau von den Geldproblemen nichts mitbekommt. Der Anwalt möchte dem werdenden Vater helfen und konfrontiert dessen alten Vermieter. Schnell wird Ingo Lenßen klar, dass Vermieter Gerber keine ehrlichen Geschäfte mit seinen Immobilien betreibt. Kann er den Brandles helfen?

Lenßen übernimmt
Lenßen übernimmt

