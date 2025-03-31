Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 31.03.2025
Rechts-Aussen

Lenßen übernimmt

Folge 32: Rechts-Aussen

23 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Team Lenßen wird zu Maren Scholz (38) gerufen, deren 14-jähriger Sohn wegen einer Prügelei mit seinem besten Freund Nusret Öztürk (13) einen Schulverweis und eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung am Hals hat. Team Lenßen findet schnell heraus, dass Svens Vater seinem Sohn rassistisches Gedankengut einflößt. Ben Handke will nun mit aller Macht verhindern, dass Sven einen ähnlichen Weg einschlägt und bringt sich dabei sogar selbst in Gefahr?

