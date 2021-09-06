Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 06.09.2021
Liebe ist dicker als Blut

Lenßen übernimmt

Folge 33: Liebe ist dicker als Blut

23 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12

Zwei verzweifelte Pflegeeltern suchen Hilfe bei Ingo Lenßen. Sie möchten ihr Pflegekind Felix (4) adoptieren, dessen leibliche Mutter drogenabhängig war und vor Kurzem verstorben ist. Vor einigen Tagen ist allerdings der vermeintlich leibliche Vater des Kindes aufgetaucht und droht das Adoptionsverfahren zu gefährden. Er ist clean, lebt in annehmbaren Verhältnissen und auch der Vaterschaftstest fällt positiv aus. Wie wird das Adoptionsverfahren ausgehen?

