Staffel 2Folge 34
Lenßen übernimmt
Folge 34: Schönheitswahn
23 Min.Ab 12
Betty Lorenz (43) hat gerne für ihre Chefin Tine Schüssler gearbeitet. Als diese allerdings ihren Laden an Tochter Isabelle Schüssler (29) übertragen hat, will diese Betty Lorenz aufgrund ihres angeblich beißenden Schweißgeruchs schnellstmöglich loswerden. Ingo Lenßen schafft es, dass die Kündigung zurückgezogen wird und rät Frau Lorenz, sich ein Mobbing-Tagebuch anzulegen. Doch die Mobbing-Attacken haben kein Ende.
