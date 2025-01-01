Staffel 2Folge 37
Der Preis der SchamJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 37: Der Preis der Scham
23 Min.Ab 12
Mandant Eric Bucher (28) wird von seiner Chefin Kathrin Diehl (48) des Diebstahls bezichtigt. Eric Bucher erzählt, dass er Annäherungsversuche seiner Chefin abgewiesen hat und diese ihm seitdem das Leben zur Hölle macht. Ingo Lenßen macht seinem Mandanten klar, dass er Opfer sexueller Belästigung geworden ist. Ein paar Tage später wird Eric Bucher fristlos gekündigt, da er versucht haben soll Kathrin Diehl zu vergewaltigen. Kann Team Lenßen seine Unschuld noch beweisen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1