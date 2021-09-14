Staffel 2Folge 38vom 14.09.2021
Lenßen übernimmt
Folge 38: Jugendsünden
23 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12
Von der 25-jährigen Erzieherin Sina Lorenz sind private Nacktfotos im Internet aufgetaucht. Ihr Verlobter Julian Wieler (35) soll nichts davon erfahren. Er ist Witwer und sie wohnt mit seinem Sohn und der Mutter seiner verstorbenen Frau zusammen. Gerade als Team Lenßen glaubt alles im Griff zu haben, taucht ein Sex-Video von ihr auf. Sina Lorenz verliert ihren Job und die Hochzeit steht nun auf der Kippe, wenn Team Lenßen den Täter nicht ausfindig macht?
Lenßen übernimmt
