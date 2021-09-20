Staffel 2Folge 41vom 20.09.2021
Folge 41: Gift des Zweifels
23 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12
Der verzweifelte Familienvater Jan Lüpschen (42) bittet um juristischen Beistand, da er vermutet, dass seine Tochter Lucia (3) nicht seine leibliche Tochter ist. Obwohl seine Frau Marie Lüpschen zunächst mauert, offenbart sie sich Ingo Lenßen kurze Zeit später und gesteht voller Reue einen Seitensprung. Jan Lüpschen bekommt das Geständnis zufällig mit und droht, durchzudrehen. Für den Vater scheint alles verloren. Kann Ingo Lenßen die Familie wieder vereinen?
