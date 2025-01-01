Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 43
Ausgebrannt

Lenßen übernimmt

Folge 43: Ausgebrannt

23 Min.Ab 12

Die verzweifelte Anja Rauer (40) braucht Ingo Lenßens Hilfe. Ihr Mann Mario Rauer (43) hat die Pflegerin seines Vaters des Diebstahls beschuldigt, woraufhin sie fristlos gekündigt hat. Doch wer soll sich jetzt um Opa Franz kümmern? Mario Rauer redet sich ein, alles im Griff zu haben. Doch Beruf, Familie und Pflege schafft er nicht allein. Als Mario Rauers Beförderung auf der Kippe steht, scheint er endgültig die Kontrolle zu verlieren. Kann Ingo Lenßen Familie Rauer helfen?

SAT.1

Lenßen übernimmt

