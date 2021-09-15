Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 46vom 15.09.2021
Schutzlos ausgeliefert

23 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12

Ingo Lenßen und Ben Handke werden durch einen Aushang im Späti von Elke Berger (42) auf einen unfassbaren Vorfall aufmerksam: Der Obdachlose Rudi Matern (55) wurde letzte Nacht von unbekannten Tätern im Schlaf angezündet. Elke Berger vermutet, dass Anwalt Kolja Schmitt (45) hinter den Attacken steckt. Er möchte Luxusappartments im Kiez bauen und Obdachlose sind ihm dabei ein Dorn im Auge. Team Lenßen lässt nichts unversucht, um den Täter zu überführen.

