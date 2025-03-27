Staffel 2Folge 47vom 27.03.2025
Folge 47: Alte Freunde
23 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von Ben Handke um Hilfe gebeten, als dessen alter Freund Kilian Busch (33) plötzlich von der Polizei verhaftet wird. Angeblich soll er aus Rache den Betrieb seines Ex-Arbeitgebers, abgefackelt haben. Unter den neuen Beweisen ist das Video einer Ü-Cam, auf welchem eine Gestalt, die wie Kilian aussieht, den Brand legt. Wenn er es nicht war, wer dann?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1