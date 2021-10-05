Staffel 2Folge 52vom 05.10.2021
Folge 52: Mutter Mutter Kind
Ab 12
Team Lenßen wird von Sarah Grüners Freundinnen Luna (34) und Sabrina Kalepky (32) gerufen. Das Ehepaar hat sich seinen Kinderwunsch durch eine private Samenspende verwirklicht. Patrick Rütten (34) hat dem Wunsch des Paares, nicht weiter in das Leben des Kindes involviert zu sein, zugestimmt. Doch statt der Stiefkindadoption zuzustimmen, taucht Patrick Rütten mit einem Antrag zur Vaterschaftsfeststellung auf. Team Lenßen versucht alles, um das Familienglück zu retten.
