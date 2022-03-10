Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 2 Folge 54 vom 10.03.2022
Kranke Kasse

Folge 54: Kranke Kasse

23 Min. Folge vom 10.03.2022 Ab 12

Ingo Lenßen wird von den Eheleuten Walther um Hilfe gebeten. Die dringend benötigte Insulinpumpe für ihre zuckerkranke Tochter Marie (3) wurde abgelehnt! Und das, obwohl andere Betroffene von derselben Krankenkasse eine Bewilligung erhalten haben. Wie kann das sein? Ingo Lenßen will Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen und notfalls Klage erheben. Als die Mitarbeiterin der Krankenkasse Annette Schumann (45) das erfährt, wirkt sie sichtlich nervös. Was verschweigt sie?

