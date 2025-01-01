Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 60
Wahre Liebe - Ware Liebe

Lenßen übernimmt

Folge 60: Wahre Liebe - Ware Liebe

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen kommt den Eheleuten Gassen zur Hilfe. Claudia Gassen (45) hat sich an ihn gewandt, weil sie und ihr Mann zufällig erfahren haben, dass ihre minderjährige Tochter Leonie Gassen (16) einen erwachsenen Freund hat. Ingo Lenßen erkennt schnell, dass es sich bei der Beziehung von Leonie Gassen zu Marvin Krings (26) vermutlich nicht um eine Liebesbeziehung handelt. Team Lenßen bringt schreckliche Dinge über ihn in Erfahrung. Können sie Leonie noch retten?

