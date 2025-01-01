Staffel 2Folge 62
Mobbing dickJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 62: Mobbing dick
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen und Ben Handke schrecken hoch, als ihnen der übergewichtige Christo Hahn (12) vor das Auto läuft. Offensichtlich wurde er von zwei Mitschülern auf die Straße gejagt. Ingo vermutet Mobbing. Schulleitung und Klassenlehrer Herr Körber (51) sind sich keiner Schuld bewusst. Als Christo erneut Opfer von Mobbing wird, wendet Ingo Lenßen sich an die Schüler, die dahinter stecken. Doch sie mobben Christo erneut und diesmal wehrt er sich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1