Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 65vom 16.02.2022
Vertrauter Feind

Vertrauter FeindJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 65: Vertrauter Feind

23 Min.Folge vom 16.02.2022Ab 12

Die in der 15. Woche schwangere Lena Paulsen (34) vermutet nach einem Fund von Abtreibungspillen in der Mülltonne, dass jemand ihr ungeborenes Baby absichtlich töten wollte! Da sie an ihrem Geburtstag vor zwei Tagen plötzlich heftige Schmerzen hatte und das Baby fast verloren hätte, ist sie sich sicher: Einer der Gäste muss ihr die Pillen untergerührt haben. Ingo Lenßen will alles tun, um den Schuldigen zu finden und ihr Recht zu verschaffen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen