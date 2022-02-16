Staffel 2Folge 65vom 16.02.2022
Lenßen übernimmt
Folge 65: Vertrauter Feind
23 Min.Folge vom 16.02.2022Ab 12
Die in der 15. Woche schwangere Lena Paulsen (34) vermutet nach einem Fund von Abtreibungspillen in der Mülltonne, dass jemand ihr ungeborenes Baby absichtlich töten wollte! Da sie an ihrem Geburtstag vor zwei Tagen plötzlich heftige Schmerzen hatte und das Baby fast verloren hätte, ist sie sich sicher: Einer der Gäste muss ihr die Pillen untergerührt haben. Ingo Lenßen will alles tun, um den Schuldigen zu finden und ihr Recht zu verschaffen ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1