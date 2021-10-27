Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 66vom 27.10.2021
Nein heisst nein

Nein heisst neinJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 66: Nein heisst nein

23 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12

Mia Schönhaus (32) wurde nach einem Date mit einem Mann, den sie online kennengelernt hatte, vergewaltigt. Kilian Otto (36), der in Wahrheit Jens Berens heißt, wird von Ingo Lenßens Team ausfindig gemacht, streitet aber die Vergewaltigungsvorwürfe ab. Mia hätte es genauso gewollt. Das Team befindet sich in einer Sackgasse, aus der ihnen nur Jens Berens' Bruder Sascha Günther (38) helfen kann. Nur er weiß, wie der Abend wirklich abgelaufen ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen