Staffel 2Folge 68vom 03.03.2022
Lenßen übernimmt
Folge 68: Nicht ohne meinen Enkel
23 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Ingo lernt das Ehepaar Gisela (51) und Rainer Pfister (56) bei einem Treffen mit Sarahs Vater Harry Grüner kennen. Die beiden haben von der Ex-Frau ihres Sohnes Mirko Pfister (28) ein Umgangsverbot mit ihrem Enkel Oli (5) erteilt bekommen. Gisela Pfister will sich für diese Ungerechtigkeit einsetzen, da sie als Großmutter nichts falsch gemacht hat. Sie weiß allerdings noch nichts von dem gesundheitlichen Zustand ihres Mannes, der sie in diese Situation gebracht hat.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1