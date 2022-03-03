Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 68vom 03.03.2022
Nicht ohne meinen Enkel

Nicht ohne meinen EnkelJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 68: Nicht ohne meinen Enkel

23 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Ingo lernt das Ehepaar Gisela (51) und Rainer Pfister (56) bei einem Treffen mit Sarahs Vater Harry Grüner kennen. Die beiden haben von der Ex-Frau ihres Sohnes Mirko Pfister (28) ein Umgangsverbot mit ihrem Enkel Oli (5) erteilt bekommen. Gisela Pfister will sich für diese Ungerechtigkeit einsetzen, da sie als Großmutter nichts falsch gemacht hat. Sie weiß allerdings noch nichts von dem gesundheitlichen Zustand ihres Mannes, der sie in diese Situation gebracht hat.

