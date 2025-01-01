Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 2Folge 73
Im Chat der Träume

Lenßen übernimmt

Folge 73: Im Chat der Träume

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen bekommt einen Anruf von Moni Reinhold (44). Die Polizei steht vor der Tür, da bei ihnen ein gestohlenes Handy geortet wurde. Sie und ihr Mann Klaus Reinhold (46) sind sich sicher, dass ihre Tochter Leila Reinhold (16) handysüchtig ist und haben ihr daher ihres weggenommen. Als in Leila Reinholds Tanzschule Nacktfotos von ihr auftauchen, steht das Team vor einem großen Rätsel. Woher hat jemand ihre Fotos und warum wurden sie veröffentlicht?

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

