SAT.1Staffel 2Folge 74vom 06.04.2022
23 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Greta Lorenz (32) um Hilfe gebeten. Sie hat sich von ihrem Freund Leon Ritter (34) getrennt. Dieser hat sie daraufhin vor die Tür gesetzt. Als er sie dann auch noch bezichtigt, in seine Wohnung eingebrochen und diese leergeräumt zu haben, will sich Greta Lorenz wehren. Die Ereignisse überschlagen sich und Greta Lorenz wird in den Kühlraum einer Konditorei eingesperrt. Kann Team Lenßen herausfinden, wer dahintersteckt?

