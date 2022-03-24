Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 77vom 24.03.2022
Die Hand an der Wiege

Lenßen übernimmt

Folge 77: Die Hand an der Wiege

23 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Lilo Schuster (31) um Hilfe gerufen! Ihre Schwester Franzi Neumann (29) ist in ihrer Wohnung gestürzt und liegt im Koma. Nun wurde Franzi Neumanns Freund Marko Tischler (30) das gemeinsame Kind Mila (6 Monate) von Noch-Ehemann David Neumann (35), von dem sie seit 1,5 Jahren getrennt lebt, weggenommen - weil dieser durch ein Versäumnis bei der Geburt als rechtlicher Vater eingetragen ist. Kann Team Lenßen dem verzweifelten Vater helfen?

