Staffel 2Folge 79vom 06.05.2025
Lenßen übernimmt
Folge 79: Falsche Freunde
23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Ingo Lenßen kommt Linda Kramer (45) zur Hilfe. Ihre Tochter Charlotte Kramer (16) soll mit ihrem Auto eine Fahrradfahrerin angefahren und Fahrerflucht begangen haben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1