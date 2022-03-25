Staffel 2Folge 80vom 25.03.2022
Kauf dich glücklichJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 80: Kauf dich glücklich
23 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12
Ingo wird von Martina Gerstmann (45) um Hilfe gebeten. Ihre Tochter Natalie Gerstmann (21) wurde beim Einkaufen von einer Laden-Besitzerin beschuldigt, nicht bezahlt zu haben. Es stellt sich heraus, dass Natalie Gerstmann Schulden von 30.000 Euro hat und das Haus der Familie, das nach dem Tod ihrer Großmutter auf sie überschrieben wurde, daher zwangsversteigert werden soll. Die Existenz von Familie Gerstmann ist erheblich bedroht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1