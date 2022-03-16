Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 82vom 16.03.2022
Bad Romance

Lenßen übernimmt

Folge 82: Bad Romance

23 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Silke Tegel (48) gerufen, die sich große Sorgen um ihre Tochter Amy Huber (25) macht. Diese hat online jemanden aus Kanada kennengelernt. Sie hat ihm für ihre gemeinsame Zukunft Geld geschickt und möchte mit ihrer Tochter Jana Huber (7) zu ihrer Internetbekanntschaft ziehen. Team Lenßen ist sich sicher, dass Frau Huber auf einen Liebesbetrüger hereingefallen ist. Können sie herausfinden, wer hinter James steckt?

