Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 83vom 08.05.2025
Krieg im Speckgürtel

Krieg im SpeckgürtelJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 83: Krieg im Speckgürtel

23 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von einem verzweifelten Paar um Hilfe gebeten. Sven Henrich (36) und Paula Schumacher (34) haben seit ihrem Einzug viele Probleme mit den Nachbarn. Der Hund der Familie treibt sich immer im Garten von Gabriele (56) und Emmi Bender (35) herum. Außerdem soll Till Schumacher (14) das Blumenbeet der Nachbarn verwüstet haben. Als dann auch noch der Kater von Familie Bender verschwindet, weiß das Ehepaar sich nicht mehr zu helfen ...

Lenßen übernimmt
Lenßen übernimmt

