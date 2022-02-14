Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1
Staffel 2
Folge 89
vom 14.02.2022
Das Ende einer Ehe

Folge 89: Das Ende einer Ehe

23 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12

Ingo Lenßen trifft auf Marion Hertlein (45), die gerade von ihrem Ehemann verlassen, rausgeschmissen und ohne einen Cent zurückgelassen wurde - nach 26 Ehejahren. Ingo Lenßen schlägt bei Marions Ex Detlef (51) auf und informiert ihn über die Rechtslage. Nur zähneknirschend lässt er Marion wieder einziehen, doch Unterhalt zahlt er weiterhin nicht. Detlef Hertlein wird in seiner Rage so bedrohlich, dass Ingo die Polizei rufen muss. Was verheimlicht er?

