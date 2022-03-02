Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 90vom 02.03.2022
23 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von der aufgeregten Rosalie Wegner (31) um Hilfe gebeten. Seit Wochen wird sie mit anonymen Hassnachrichten bombardiert. Ihr Freund Bastian Ledwoch (32) vermutet seine Ex-Freundin dahinter. Diese verweist jedoch darauf, dass etliche Frauen als Täterinnen in Betracht kommen, da Bastian nichts anbrennen lässt. Zum Beweis zeigt sie sein "Sex-Book", das sie damals bei ihm gefunden hat. Mithilfe des "Sex-Books" geht Team Lenßen die möglichen Verdächtigen durch.

SAT.1

