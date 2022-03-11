Staffel 2Folge 91vom 11.03.2022
(K)ein Recht auf FreiheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 91: (K)ein Recht auf Freiheit
23 Min.Folge vom 11.03.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird Zeuge, wie die 23-jährige Natalie Kleinert von ihrem Vater Gregor (47) in der Wohnung festgehalten wird. Ihre Tante Kerstin Hermann (36) bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe, Gregors rechtliche Betreuung von Natalie zu beenden. Natalie Kleinert war in einen Drogenrausch abgerutscht. Gregor konnte gerade noch einen Suizidversuch mittels Überdosis verhindern. Nun möchte er seine Tochter nicht gehen lassen. Kann Ingo Lenßen der kleinen Familie helfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1