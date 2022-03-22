Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 94vom 22.03.2022
Pflegenotstand

23 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12

Team Lenßen wird von der 24-h-Pflegekraft Anna Nowak gerufen. Der pflegebedürftige Anton Meyer (75), um den sich die Mandantin kümmert, liegt im Koma. Nun machen Antons Kinder Thomas (38) und Silvia (40) sie für Antons Zustand verantwortlich. Als Thomas Meyer das Testament findet, das Anna als Alleinerbin bestimmt, bezichtigen sie Anna auch noch der Erbschleicherei. Nun hätte Anna Nowak zwar ein Motiv, Anton zu töten, doch wer möchte ihm wirklich etwas Böses?

